Лондонская полиция считает, что возгорание в высотке не было преднамеренным

ЛОНДОН, 16 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Возгорание в высотном доме на западе Лондона, которое привело к сильному пожару, не было преднамеренным, сообщил журналистам представитель полиции города Стюарт Канди.

"Нет никаких доказательств того, что возгорание в башне было преднамеренным", — сказал он, добавив, что расследование причин пожара еще ведется.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек, 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. До 600 жителей эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.