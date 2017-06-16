Команду Трампа обязали сохранять данные о "вмешательства России" в выборы

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Члены переходной команды Дональда Трампа получили распоряжение сохранять все документы и другие материалы, которые могут быть связаны с расследованием "вмешательства РФ" в американские выборы, пишет издание New York Times.

Согласно записке, составленной офисом юридического консультанта команды Трампа и распространенной среди сторонников президента, члены команды "обязаны сохранять любые записи на материальных и электронных носителях, которые могут быть связаны каким-либо образом с предметом текущих расследований".

Требование касается любой информации о России и Украине и зарубежных поездках сотрудников штаба.

Также следует сохранять данные о бывшем председателе кампании Поле Манафорте и его заместителе Рике Гейтсе, экс-советнике штаба Картере Пейдже и бывшем советнике по вопросам национальной безопасности Майкле Флинне. Кроме того, упоминается имя Роджера Стоуна-младшего — неофициального советника Трампа. По оценке юрисконсульта, в отношении всех перечисленных людей ведется или может быть начато расследование минюстом или конгрессом.

В случае если данные не будут сохранены и переданы ответственным сотрудникам команды, может последовать "уголовная или гражданская ответственность".

Центральное разведывательное управление, Федеральное бюро расследований и Агентство национальной безопасности США распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем, данные по RT были в основном пятилетней давности.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.