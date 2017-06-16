Трамп заявил, что за семь месяцев никто не доказал его связей с Россией

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после семи месяцев расследования и слушаний в конгрессе никто так и не представил никаких доказательств его предполагаемых связей с Россией.

"Спустя семь месяцев расследования и слушаний в комитете по поводу моего "тайного сговора с русскими" никто так и не смог представить никаких доказательств. Печально!", — написал Трамп в своем микробологе Twitter.

After 7 months of investigations & committee hearings about my "collusion with the Russians," nobody has been able to show any proof. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июня 2017 г.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".