РФ предложит резолюцию об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Делегация РФ планирует на летней сессии ПА ОБСЕ внести две резолюции, в том числе об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Состоится буквально в ближайшее время летняя сессия (ПА ОБСЕ), где наша делегация планирует принять участие и внести две дополнительные резолюции — об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму", — сказал Володин на встрече с первым заместителем президента Национального совета Австрии Карлхайнцом Копфом.

Сессия ПА ОБСЕ пройдет в Минске в начале июля.