Лавров: США подменили борьбу с терроризмом геополитическими маневрами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Лаоса Салёмсай Коммасит во время встречи в Доме приемов МИД России. 16 июня 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Лаоса Салёмсай Коммасит во время встречи в Доме приемов МИД России. 16 июня 2017

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия сожалеет, что США подменяют совместную задачу по борьбе с терроризмом попыткой осуществить свои геополитические маневры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

"Если это так, то вызывает сожаление, что задача создания единого фронта для бескомпромиссной борьбы с терроризмом без двойных стандартов, в ситуации, если эти заключения верны, будет подменяться попыткой опять осуществлять геополитические маневры на основе, в том числе, злоупотреблений, на основе спекуляций на конфессиональном факторе, на расхождениях, которые сохраняются внутри ислама и которые необходимо срочным образом преодолевать", — сказал он.

Лавров заметил, что "исламский мир должен быть единым вместе со всеми другими странами в борьбе с общей для всех без исключения угрозой терроризма".

"И мы будем делать все, чтобы не подходить с конфессиональных предпочтений и предубеждений к ключевым проблемам, которые требуют приоритета безусловного и требуют отложить в сторону все, что наносное", — заключил министр.