Первый Балтийский канал покажет фильм Стоуна "Интервью с Путиным"

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью

ВИЛЬНЮС, 16 июн — РИА Новости. Зрители русскоязычного Первого Балтийского канала (ПБК) 19 июня увидят документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным", сообщается на странице официального сайта телеканала.

"Первый Балтийский канал покажет "Интервью с Путиным" Оливера Стоуна 19 июня. Не пропустите", — говорится в сообщении.

В сетке вещания ПБК до 70% эфирного времени занимают программы и фильмы российского Первого канала. Телеканал принадлежит компании Baltic Media Alliance Ltd. Компания владеет также каналами Ren Tv Baltic, NTV Mir Lithuania.

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года, был показан 12-15 июня на канале Showtime. Первый канал приобрел у компании Showtime права на этот фильм, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.