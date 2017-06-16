КНДР грозит наращивать ядерный потенциал в случае усиления санкций

ТОКИО, 16 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Северная Корея намерена укреплять свой ядерный потенциал по мере усиления давления со стороны США и их сторонников, говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД КНДР.

Документ распространен по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"Чем больше США и другие вражеские силы будут оказывать беспрецедентное давление на нас, тем больше будет ненависть и возмущение со стороны нашей армии и народа, тем более форсированными будут меры по укреплению нашей ядерной мощи для искоренения агрессии и зла", — подчеркивается в заявлении.

МИД КНДР отмечает, что "санкции и давление на КНДР со стороны США и их вассалов достигли предела". По данным северокорейского дипломатического ведомства, в настоящее время 15 партийных и правительственных органов КНДР, 73 компании и 90 лиц этой страны находятся в санкционных списках наряду с 16 самолетами и 20 судами, которые, как утверждается, не имеют отношения к военной сфере.

Несмотря на санкции, КНДР не прекращает ядерные и ракетные разработки, ссылаясь на угрозу со стороны США.

Неоднократно из Пхеньяна уже звучали заявления о том, что Северная Корея готова в любой момент провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты, если поступит такой приказ. Со своей стороны Соединенные Штаты и Япония предупредили, что успех в разработках северокорейской межконтинентальной ракеты будет представлять угрозу для всего мира.