Полиция Лондона задержала вооруженного мужчину рядом с парламентом

ЛОНДОН, 16 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Вооруженная полиция Лондона перекрыла территорию рядом с парламентом Великобритании, один человек арестован, передают британские СМИ.

Как сообщила полиция Лондона, около 11 часов по лондонскому времени у Вестминстера был задержан мужчина. "Мужчина в возрасте от 30 лет был арестован по подозрению в хранении ножа", — говорится в сообщении полиции.

Police detain a man at gunpoint outside Houses of Parliament in #London pic.twitter.com/6xgxSAcvtj — Aldin Abazović 🇧🇦 (@CT_operative) 16 июня 2017 г.

По данным агентства Рейтер , он был обездвижен с помощью электрошока.

— Enzo Mokdad (@EnzoOfficialRAP) 16 июня 2017 г.

​В результате инцидента никто не пострадал. Дополнительных данных в настоящее время не поступило.