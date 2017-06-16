В Средиземном море за два дня обнаружили более 300 мигрантов

МАДРИД, 16 июн – РИА Новости. Служба спасения на море за два дня обнаружила в море Альборан (самое западное море в составе Средиземного) 300 мигрантов, которые пытались достичь берегов Испании, сообщили в ведомстве.

В четверг о пропаже двух лодок с нелегальными мигрантами из Африки сообщила одна из местных неправительственных организаций.

Только за четверг у берегов Андалусии (автономное сообщество, расположенное на юге Испании) были обнаружены семь лодок, в которых находились 190 мигрантов. К середине пятницы были обнаружены еще три судна — на одном находился 61 человек, на втором – 33, в третьей лодке – 36.

С начала нынешнего года по Средиземному морю в Европу прибыли более 77 тысяч мигрантов и беженцев, согласно данным Международной организации по миграции. 1828 человек при попытке пересечь Средиземное море погибли.