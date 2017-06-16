Рейтинги Корбина растут на фоне снижения популярности Мэй, показал опрос

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Популярность премьер-министра Великобритании Терезы Мэй за последние месяцы и недели значительно снизилась, в то время как рейтинги лидера лейбористов Джереми Корбина достигли самого высокого значения на сегодняшний день, свидетельствует новое исследование общественного мнения, проведенное компанией YouGov.

По мнению YouGov, результаты исследования показывают, как негативно сказались предвыборная кампания и итоги самих выборов на имидже Мэй и ее Консервативной партии, одновременно подняв популярность оппозиционной Лейбористской партии и Корбина.

Компания опубликовала график, на котором показана динамика популярности обеих партий и их лидеров за последние 10 месяцев. За несколько недель до выборов господствующие тренды начали кардинально меняться, и Мэй, до этого сохранявшая высокие рейтинги, почти поменялась местами с Корбином, ранее не пользовавшимся столь широкой популярностью населения.

"Результаты четко показывают, как премьер-министр заставила отвернуться большую часть ее электората", — говорится в сообщении YouGov. Еще в апреле 85% сторонников Консервативной партии поддерживали Мэй, в середине июня это значение снизилось до 57%. За тот же период времени поддержка Корбина со стороны его электората выросла с 40% до 75%.

Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства. В результате выборы, которые Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции. В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры о возможном соглашении с DUP, которая получила на выборах 10 мандатов.