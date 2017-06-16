В Кремле отметили дефицит взаимодействия России и США в борьбе с террором

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Ощущается дефицит взаимодействия между РФ и США в борьбе с терроризмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наша общая позиция подрывается тем, что у нас ощущается дефицит взаимодействия. Потому что если бы мы сотрудничали и взаимодействовали, я имею в виду Россию и Соединенные Штаты, то тогда эта борьба могла бы ощущаться в более эффективном режиме. Этого, к сожалению, не происходит в связи с дефицитом такого желания у наших американских партнеров", — сказал Песков журналистам.

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