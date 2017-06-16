В CNN считают, что Трамп не дает интервью телеканалу, боясь ответственности

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Глава CNN Джефф Цукер заявил, что президент США Дональд Трамп избегает давать телеканалу интервью, так как ему нужно будет "нести ответственность за сказанное", сообщает издание Hill.

"Мне кажется, CNN — это единственная из главных новостных организаций в стране, которой Трамп не давал интервью в качестве президента. Я считаю, это демонстрирует, что он знает, что ему придётся нести ответственность (за сказанное — ред.) на CNN ", — цитирует газета слова Цукера.

По словам главы телеканала, он не общался с Трампом, начиная с декабря.

Президент Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются "фейковыми". Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность.

Трамп регулярно обрушивается в Twitter на такие критически настроенные к нему издания, как New York Times, а также телеканал CNN. Напротив, с удовлетворением он отмечает содержание канала Fox News, единственного из крупных каналов, который благоволит республиканцам.