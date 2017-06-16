Ликвидация аль-Багдади не изменит ситуацию вокруг Мосула, считают в ООН

ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Возможное уничтожение лидера запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ) Ибрагима Абу-Бакра Аль-Багдади не приведет к изменению ситуации вокруг иракского Мосула, в котором находятся террористы, считает представитель Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) Бруно Геддо.

"Их миссия — погибнуть. И они будут погибать и приносить максимальный ущерб, пока они умирают. Они были обучены это делать. И мы готовимся к тому, что это будет борьба до конца", — сказал он журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о том, изменится ли ситуация в Мосуле — крупнейшем в Ираке оплоте ИГ* — с ликвидацией аль-Багдади.

Геддо отметил, что боевики в Мосуле используют мирных граждан в качестве живого щита, а некоторых из них забирали с собой в западную часть старого города.

Представитель УВКБ ООН также сообщил, что 32 тысячи семей остались без документов после того, как покинули Мосул. В настоящее время правительство помогло оформить документы для порядка двух тысяч семей.

По данным министерства обороны РФ, лидер террористической группировки ИГ* Ибрагим Абу-Бакр Аль-Багдади был уничтожен в результате обстрела ВКС РФ 28 мая в южном предместье сирийской Ракки. Данная информация в настоящее время проверяется.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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