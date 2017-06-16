Во Франции возобновили расследование убийства, совершенного 32 года назад

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Двое задержанных родственников убитого 32 года назад мальчика предстали перед генеральной прокуратурой французского города Дижон в рамках расследования преступления, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Ранее сообщалось, что чета 70-летних пенсионеров и еще одна женщина были задержаны в среду во Франции в рамках расследования дела об убийстве четырехлетнего мальчика Грегори Вильмена в октябре 1984 года. Его тело было обнаружено в реке во французском департаменте Вогезы 32 года назад. Руки и ноги ребенка были связаны. Долгое следствие против матери ребенка Кристин и других родственников мальчика, которых подозревали в совершении преступления, завершилось в 1993 году. Потом дело еще не раз возобновляли, однако виновные так и не были обнаружены.

По данным агентства, в пятницу утром перед генеральным прокурором Дижона Жан-Жаком Боском предстали дядя отца убитого ребенка Марсель Жакоб и его супруга Жаклин. Следствие взяло для сравнения образцы почерка женщины, так как новые экспертизы анонимных писем с угрозами, адресованных в 1983 году отцу Грегори Жану-Мари, наводят на подозрения в ее отношении. Как сообщил источник, с момента своего задержания Жаклин хранит молчание.

Как заявил Боск, "расследование показывает, что в осуществлении преступления были задействованы несколько человек". Еще одна задержанная в среду женщина — невестка отца Грегори Жинет Вильмен — была отпущена на свободу в четверг вечером.

Ранее сообщалось, что задержанным могут вменить в вину пособничество в убийстве, недонесение о преступлении, оставление человека в опасности и нежелание предотвратить преступление.