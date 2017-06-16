Экс-губернатор Донецкой области: Порошенко десять раз заслужил импичмент

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута заявил, что настало время инициировать процедуру импичмента президента Украины Об этом, как пишет интернет-издание "Комментарии.ua", совладелец корпорации "ИСД" заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Он уже 10 раз заработал на импичмент. Если бы работал закон, если бы у нас было демократическое общество. Например, в Южной Корее арестовали президента и предъявили ей импичмент, убрали с должности и арестовали, только лишь за то, что она говорила: есть моя подруга, она занимается благотворительностью, и вы ей помогите. Только за это", — заявил Тарута.

Также Тарута вспомнил и обещание президента принести мир на Донбасс, и пленки Онищенко, и коррупцию в Минобороны и Укроборонпроме, и непрозрачность работы Нацбанка, и много других недочетов. По мнению экс-губернатора Донецкой области, за 1000 дней пребывания президента, ежедневно ему можно предъявлять обвинения, за которые в цивилизованной стране прокуроры просили бы ареста.