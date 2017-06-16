Защита Януковича настаивает на его участии в суде в Киеве по видеосвязи

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича будет настаивать на его участии в судебном заседании по делу о государственной измене в режиме видеоконференции, заявил в пятницу журналистам адвокат экс-главы государства Виталий Сердюк.
"Защита будет настаивать на том, чтобы участие Виктора Януковича по видеоконференции в данном судебном заседании была обеспечена", — заявил Сердюк.
По его словам, защита повторно подала заявление в суд для организации видеоконференции.