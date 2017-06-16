В Японии подсудимый во время суда напал на полицейских и ранил двоих

ТОКИО, 16 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Подсудимый в окружном суде Сендай в Японии во время заседания суда напал на полицейских и ранил двоих, сообщила телекомпания NHK.

У полицейских раны на лице и спине, они доставлены в больницу, но их жизни ничто не угрожает.

Во время слушания приговора подсудимый, который обвинялся по статье "совершение действий, причиняющих беспокойство другим", что не является тяжким преступлением, напал на сидевших рядом полицейских. После нападения он был арестован прямо в зале суда за покушение на убийство.

Предположительно, подсудимый, отпущенный под залог, пронес с собой в суд нож и резак. Примечательно, что он не был досмотрен при входе в здание суда, в котором отсутствуют рамки-металлоискатели. Такие рамки установлены всего в четырех судах Японии.