Пентагон не комментирует слова Путина о базировании атомных субмарин США

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Представитель Пентагона Мишель Бальданца заявил РИА Новости, что американские военные не комментируют слова президента РФ Владимира Путина о местах дислокации своих атомных субмарин.

В четверг Путин в ходе "прямой линии" заявил о необходимости нахождения в арктическом регионе систем контроля запуска ракет из-за близости к границам России атомных подлодок США, которые дежурят, в частности, на севере Норвегии.

"Силы ВМС США несут боевое дежурство по всему миру в соответствии с международным правом. Мы не подтверждаем и не комментируем информацию об их дислокации", — заявила представитель американского оборонного ведомства.