Полиция в США поймала двух особо опасных беглых заключенных

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Правоохранители в США схватили двух особо опасных преступников, бежавших из заключения после убийства сотрудников тюрьмы.

Побег произошел во вторник в округе Патнам в штате Джорджия. Двое заключенных бежали из тюремного автобуса, застрелив надзирателей. За информацию, которая могла помочь в поимке преступников, была назначена награда в 130 тысяч долларов.

"Беглецы задержаны после автомобильной погони в штате Теннесси", — сообщил в Twitter губернатор Джорджии Натан Дил.

Ранее сообщалось, что сразу после побега преступники ограбили дом в поисках пищи и гражданской одежды, а затем угнали автомобиль.