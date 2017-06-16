Путин: обвинения во вмешательстве РФ в выборы США - это "кадровый вопрос"

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Обвинения американских спецслужб в адрес РФ, что она вмешивалась в выборы США — это лишь вопрос того, кто возглавляет эти спецслужбы, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Стоун спросил Путина, не считает ли тот тупиковой ситуацию, когда спецслужбы США заявили, что Россия "взломала выборы".

"Нет, это не тупик. Это только кадровый вопрос", — сказал Путин.

ЦРУ, ФБР и АНБ США 6 января распространили доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность.

При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях.

Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Четырехсерийный фильм Стоуна "Интервью Путина" показал на этой неделе американский телеканал Showtime.

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