Путин: обвинения во вмешательстве РФ в выборы США - это "кадровый вопрос"

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Обвинения американских спецслужб в адрес РФ, что она вмешивалась в выборы США — это лишь вопрос того, кто возглавляет эти спецслужбы, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
"Нет, это не тупик. Это только кадровый вопрос", — сказал Путин.
ЦРУ, ФБР и АНБ США 6 января распространили доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность.
При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях.
Четырехсерийный фильм Стоуна "Интервью Путина" показал на этой неделе американский телеканал Showtime.