Путин: США не отвечают на инициативы в правилах поведения в киберсфере

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Правила поведения в киберсфере необходимы, но США не отвечают на подобные инициативы России, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Путин напомнил о предложении России к США разработать правила кибернетической безопасности. Как сообщалось ранее, с таким предложением Россия обращалась в 2015 году. Посол России в США Сергей Кисляк заявлял ранее, что Вашингтон так и не ответил на эти предложения.

"Более уязвимы для таких атак более технологически выстроенные экономики. Но в любом случае это, конечно, очень опасное направление соперничества и здесь нужны какие-то правила игры. Я не хотел бы говорить, но вы меня вынуждаете, вытаскиваете из меня эту информацию. Полтора года назад, в 2015 году, осенью, мы сделали предложение нашим американским партнерам проработать эти вопросы и заключить соответствующее соглашение о правилах поведения в этой сфере. Американская сторона промолчала и не ответила нам сначала", — сказал Путин.

По его словам, последствия "раскручивания" ситуации в этой сфере могут быть очень тяжелыми и даже трагическими. При этом Путин посчитал "слишком жестким" сравнение кибератак с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. На вопрос Стоуна, можно ли жителей России запугать кибератаками, Путин ответил: "Страх среди российских граждан посеять почти невозможно".

Четырехсерийный фильм Стоуна "Интервью Путина" показал на этой неделе американский телеканал Showtime.

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