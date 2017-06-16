Путин: нет никаких доказательств вмешательства России в выборы в США

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Никаких доказательств вмешательства РФ в выборы в США нет, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

"Нет никаких доказательств того, что мы это сделали. Вот и самая главная защита. Даже те отчеты, о которых вы упомянули — отчет АНБ, ЦРУ, там нет ничего конкретного. Там только намеки и предположения", — сказал Путин Стоуну.

"Вы правильно сказали, мы достаточно равнодушно к этому (обвинениям) относимся, потому что это не очень нас касается. Это внутренняя проблема США. И я еще раз хочу сказать, хочу, чтобы меня услышали: кто бы ни были эти хакеры, они не могли внести никакого существенного вклада в ход избирательной кампании. А если что-то они вскрыли, то они вскрыли истинные проблемы американской политической жизни. Они ничего не соврали, ничего не придумали. Какая разница, какие это хакеры — они российского происхождения, азиатского, латиноамериканского или они, может, из Африки?" — добавил Путин.

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года, выходит с понедельника на канале Showtime. Четырехсерийный фильм будет полностью показан 12-15 июня. Первый канал ранее подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.

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