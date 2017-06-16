Путин: доклад американской разведки о "вмешательстве РФ" лишен конкретики

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Доклад разведки США о "вмешательстве РФ в выборы" лишен конкретики, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Четырехсерийный фильм Стоуна "Интервью Путина" показал на этой неделе американский телеканал Showtime.

Стоун спросил Путина, читал ли он доклад.

"Читал", — сказал Путин.

"Одна спецслужба говорит, что это высокая степень возможности вмешательства России. Другая говорит, что не такая высокая степень уверенности, они только делают выводы, исходя из анализа ситуации. Ничего конкретного. Это мне напоминает то, на чем строится неприятие к какому-то этносу, скажем, антисемитизм. Если кто-то чего-то не умеет делать, кто-то в чем-то проявляет неспособность решить проблемы, виноваты всегда евреи у антисемитов за их собственные промашки. У тех людей, которые так настроены к России, у них всегда во всем виновата Россия", — добавил Путин.

Центральное разведывательное управление, Федеральное бюро расследований и Агентство национальной безопасности США распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем, данные по RT были в основном пятилетней давности.

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