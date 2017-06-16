Путин надеется, что Трамп сформирует собственное понимание мировых проблем

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп сформирует собственное понимание мировых проблем.

Американский режиссер Оливер Стоун спросил в интервью у Путина, что произошло бы, если бы Трамп рассекретил или просто самостоятельно изучил "все досье по причинам кризисов в Сирии и на Украине" и поинтересовался, может ли изменить свое мнение по этим вопросам.

"Думаю, что это возможно, но повторяю, что он должен все-таки действовать в определенных рамках. Мы взрослые люди и с пониманием ко всему относимся. Но я очень рассчитываю на то, что когда он погрузится в существо проблем, то он сформирует свое собственное представление о происходящих процессах", — сказал Путин.

Четырехсерийный фильм Стоуна "Интервью Путина" показал на этой неделе американский телеканал Showtime.

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