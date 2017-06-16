Путин надеется, что Трамп сформирует собственное понимание мировых проблем

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп сформирует собственное понимание мировых проблем.
"Думаю, что это возможно, но повторяю, что он должен все-таки действовать в определенных рамках. Мы взрослые люди и с пониманием ко всему относимся. Но я очень рассчитываю на то, что когда он погрузится в существо проблем, то он сформирует свое собственное представление о происходящих процессах", — сказал Путин.
Четырехсерийный фильм Стоуна "Интервью Путина" показал на этой неделе американский телеканал Showtime.