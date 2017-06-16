Путин не обвиняет США в кибератаке на российские банки осенью 2016 года

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Россия не считает, что кибератака на банки страны в ноябре 2016 года велась из США, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

С 8 по 14 ноября 2016 года была совершена массированная атака на финансовый сектор России. Объектами злоумышленников стали Сбербанк, Росбанк, Альфа-банк, Банк Москвы, Московская биржа и другие.

Стоун продемонстрировал отрывок репортажа RT о ботнет-атаке, которая затронула крупнейшие банки в России, и спросил, была ли это атака США на российскую банковскую систему.

"Действительно, появилась информация о том, что такая атака готовится. У нас не было стопроцентной уверенности. Но на всякий случай представители банковского сообщества обратились в СМИ и информировали своих клиентов, население, что такие атаки возможны и что они призывают людей не беспокоиться, не нервничать, не обращаться за снятием своих вкладов. Мы не утверждаем, что это было со стороны Соединенных Штатов. У нас нет доказательств", — сказал Путин.

Четырехсерийный фильм Стоуна "Интервью Путина" показал на этой неделе американский телеканал Showtime.

Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017.

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