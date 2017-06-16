США введут ограничения на сделки с Кубой и туристические поездки

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США намерены представить меры по ограничению сделок с Кубой, а также ввести ограничения на индивидуальные туристические поездки из США в эту страну, заявил на брифинге высокопоставленный представитель Белого дома.

Ожидается, что в пятницу президент США Дональд Трамп объявит об ужесточении политики в отношении Кубы в ходе визита в Майами.

По словам американского чиновника, "многие сделки между Кубой и США приносили прибыль военным Кубы, которые продолжают притеснять народ". "Предыдущая политика (экс-президента США Барака Обамы по Кубе) обогащала кубинских военных и сотрудников спецслужб, что оказывало содействие совершаемым притеснениям на острове. То, что он (Трамп) хочет достичь, противоположно этому. Он хочет, чтобы вся прибыль от торговли с США шла к кубинскому народу. Это будет нашим ведущим принципом. Администрация надеется, что кубинский режим сочтет это возможностью претворить в жизнь реформы", — сообщил представитель администрации США.

По его словам, новая политика США по Кубе включает в себя несколько компонентов. Один из них — "меры по ограничению потоков денег", поступающих к "кубинскому режиму, военным и сотрудникам разведывательных сообществ". Кроме того, Вашингтон разработал меры по ограничению индивидуальных туристических поездок. Сейчас в США есть 12 "категорий" поездок американских граждан на Кубу, которые разрешены.

Министерство торговли и минфин США представят меры "по запрещению совершения сделок с военными и представителями разведсообществ" Кубы, при этом, как отметил представитель Белого дома, "есть несколько исключений". Одно из них — по "совершению операций в воздухе и на воде".

Вашингтон и Гавана постепенно улучшали отношения с декабря 2015 года. В частности, они вновь открыли посольства друг у друга, а экс-президент США Барак Обама посетил в 2016 году Кубу. При этом конгресс США не соглашается отменять действующее более полувека торговое эмбарго в отношении "острова Свободы". В начале февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявлял, что США пересматривают политику в отношении Кубы. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отмечал, что США призывают Кубу улучшить ситуацию в области прав человека. Это, по его словам, необходимо для развития экономических отношений двух стран.