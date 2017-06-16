Китайская полиция нашла подозреваемого во взрыве у детского сада

ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Полиция квалифицировала взрыв вблизи детского сада в провинции Цзянсу на востоке Китая, в результате которого погибли восемь человек и более 60 пострадали, как "уголовное преступление", уже установлен подозреваемый, сообщает агентство Синьхуа.

Взрыв произошел накануне около 16.50 по местному времени (11.50 мск) возле детского сада уезда Фэн (Фэнсянь) города Сюйчжоу. По последним данным, восемь человек погибли, еще 65 пострадали, из них восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Накануне вечером министр общественный безопасности Китая Го Шэнкунь прибыл в командный центр министерства, чтобы лично руководить расследованием, а на место ЧП выехала рабочая группа во главе с заместителем министра Хуан Мином.

"Министерство общественной безопасности после проведения первоначальной проверки предварительно квалифицировало произошедшее как уголовное преступление, уже установлен подозреваемый", — сообщает агентство.

Полиция по-прежнему не называет возможную причину взрыва. В СМИ ранее появилась информация, что это мог быть взрыв газового баллона уличной закусочной быстрого питания, которая была у входа в детский сад. Власти дали поручение проверить на безопасность производственные объекты.

Ранее Синьхуа сообщало, что взрыв произошел, когда дети возвращались домой. Однако теперь сообщается, что никто из детей и учителей не пострадал, так как в момент взрыва они все еще находились на занятиях.