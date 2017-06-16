На полигоне в Уэльсе двое британских военных погибли в инциденте с танком

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Двое британских военнослужащих погибли в результате инцидента на полигоне в Уэльсе, заявил заместитель министра обороны Тобиас Эллвуд.

Ранее сообщалось о нескольких пострадавших.

Инцидент произошел днем в четверг на военной учебной базе Castlemartin в Пембрукшире, в Уэльсе. Что именно случилось на полигоне, не уточняется, но известно, что происшествие связано с танком. Еще двое военных остаются в госпитале, сообщает агентство Рейтер.

Согласно планам, на этой неделе, с понедельника по пятницу, на базе должны были проводиться учебные стрельбы.