Эксперт: против экс-директора ФБР Коми нужно провести расследование

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Против бывшего директора ФБР Джеймса Коми необходимо провести расследование за допущенные им утечки секретной информации, заявил в четверг РИА Новости вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-центра" Эрл Расмуссен.

"По многим причинам необходимо провести расследование в отношении Коми не только по утечкам, о которых стало известно недавно, но и по его роли в других утечках информации", — сказал эксперт. Он также отметил необходимость проведения расследования в отношении бывшего генерального прокурора США Лоретты Линч в связи с "препятствованием правосудию и оказанием влияния на расследование по делу (бывшего) госсекретаря США Хиллари Клинтон".

Комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Коми не привел никаких доказательств вмешательства РФ в американские выборы, Расмуссен сказал: "Несмотря на то, что господин Коми уверен в том, что Россия взломала системы национального комитета Демократической партии и попыталась оказать влияние на выборы в США, никаких подтверждений тому нет. Расследование идет год, и доказательств не видно. Это очень странно".

Коми в ходе недавних слушаний в конгрессе США признал, что передавал информацию о беседах с президентом США Дональдом Трампом своему другу, чтобы тот предоставлял ее журналистам.

Трамп уволил Коми 9 мая.