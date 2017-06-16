CNN подал в суд на минюст с требованием о передаче записок Коми про Трампа

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Телеканал CNN подал в суд на американское министерство юстиции с требованием передать в его распоряжение копии служебных записок Джеймса Коми, касающиеся встреч экс-главы ФБР с президентом Дональдом Трампом.

В жалобе говорится, что телеканал еще 16 мая обратился в ФБР, чтобы ознакомиться с меморандумами Коми рамках закона о свободе информации. При этом журналисты все еще не получили положительного ответа, несмотря на ходатайство минюста об ускоренной процедуре обработки запроса.

В исковом заявлении CNN отмечается, что "безотлагательность, с которой должны быть опубликованы эти важные для общественности документы, является неоспоримой".

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что также потребовало передать в их распоряжение записки Коми, но в ответ получило от ФБР лишь подтверждение о регистрации запроса.