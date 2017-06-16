Британский премьер призвала к деэскалации ситуации вокруг Катара

ЛОНДОН, 16 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала лидеров стран Персидского залива к срочной деэскалации ситуации вокруг Катара.

"Премьер-министр поговорила сегодня с несколькими лидерами стран Персидского залива: королем Саудовской Аравии, королем Бахрейна и эмиром Катара. Премьер-министр подняла тему продолжающейся изоляции Катара в Персидском заливе, призвала стороны срочно обеспечить деэскалацию ситуации, начать содержательный диалог и восстановить при первой же возможности единство Совета по сотрудничеству стран Персидского залива", — говорится в заявлении представителя премьер-министра.

"Премьер-министр также отметила, что Катар должен продолжать преумножать уже достигнутые успехи в борьбе с бичом радикализации и терроризма в регионе, в сотрудничестве со своими партнерами в Персидском заливе", — отметил представитель офиса премьера.

Мэй также поблагодарила своих собеседников за соболезнования в связи с терактами в Манчестере и Лондоне, подчеркнув, что речь идет об общей для всех проблеме.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.