ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс дал показания по "российскому делу" в сенате, сообщил в заявлении комитет сената по разведке.

Заседание было закрытым, что давало возможность Коутсу при желании познакомить сенаторов с засекреченной информацией спецслужб, которую не оглашают на открытых слушаниях.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".