Вице-президент США нанял адвоката для помощи в "российском расследовании"

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Вице-президент США Майк Пенс нанял адвоката для помощи в "российском расследовании", сообщила газета Washington Post со ссылкой на заявление офиса вице-президента.

Отмечается, что Пенс нанял юриста Ричарда Каллена из фирмы McGuire Woods, который должен помочь ему отвечать на запросы спецпрокурора минюста Роберта Мюллера и в рамках еще двух расследований — в сенате и палате представителей конгресса.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".