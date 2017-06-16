В США увеличили награду за информацию о двух беглых преступниках

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Размер награды за информацию о двух беглых преступниках в США повысили до 130 тысяч долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Побег произошел два дня назад в округе Патнам в штате Джорджия. Двое заключенных бежали из тюремного автобуса, застрелив надзирателей.

"Нам нужны все глаза и уши в стране. Это важно не только из-за их преступления, но и потому что население находится в серьезной опасности. Речь идет об опасных, очень опасных, жестоких головорезах, которые должны быть задержаны", — заявил шериф округа Говард Силлс.

Во вторник двое преступников ограбили дом в поисках пищи и гражданской одежды, а затем угнали автомобиль. Затем их следы теряются. Вероятнее всего, они уже покинули Джорджию.