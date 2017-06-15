Медики нашли тяжелое повреждение мозга у американца, освобожденного в КНДР

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Американские медики после обследования находящегося в коме студента, освобожденного из тюремного заключения в КНДР, заявляют, что он перенес тяжелую черепно-мозговую травму.

"У нас нет достоверных сведений о причинах этого неврологического повреждения или обстоятельствах, при которых оно было получено", — приводит слова одного из медиков агентство Франс Пресс.

Власти КНДР говорили, что причиной тяжелого состояния молодого человека стал ботулизм, однако американское врачи не обнаружили следов этого заболевания в его организме.

КНДР во вторник освободила задержанного в стране американского студента Отто-Фридерика Уормбиера, ранее приговоренного к 15 годам тюремного заключения. Агентство Рёнхап сообщало, что американский студент был приговорен к лишению свободы по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР. Агентство приводило по этому поводу данные экспертов, что Пхеньян намеренно задерживает американских граждан, пытаясь вынудить правительство США начать с ним переговоры. В 2014 году из заключения в КНДР были освобождены трое американцев — Кеннет Пэ, Мэтью Тодд Миллер и Джеффри Фоул.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские власти из "гуманитарных соображений" отпустили американского студента, который более года находился в КНДР.