Трамп возмутился невниманием СМИ к "связям" семьи Клинтон с Россией

ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает несправедливым, что "связи" семьи Клинтон с РФ не привлекают внимание СМИ, в отличие от заявлений о его "бизнесе с РФ", которого у него нет.

"Почему дела семьи Хиллари Клинтон и демократов с Россией не рассматриваются, в отличии отсутствия дел у меня", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Еще в ходе предвыборной кампании Трамп обращал внимание то, что его соперница по предвыборной гонке Хиллари Клинтон и ее сторонники "связаны с Россией". Подозрения Трампа основывались на том, что глава предвыборного штаба Клинтон Джон Подеста и его брат имеют компанию в РФ. Он также упоминал выступления Билла Клинтона в России и урановую сделку, заключенную самой Клинтон.