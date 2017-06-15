МИД призвал Индию и Пакистан решить проблему Кашмира на двусторонней основе

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Индия и Пакистан должны решать разногласия по кашмирскому вопросу на двусторонней основе, говорится в сообщении МИД РФ.

"В связи с появившимися в ряде пакистанских СМИ со ссылкой на официального представителя МИД ИРП сообщениями о готовности России выступить посредником в урегулировании кашмирского вопроса хотели бы подчеркнуть, что российская позиция остается принципиальной и неизменной: разногласия между Исламабадом и Нью-Дели должны решаться ими на двусторонней основе, согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года", — говорится в документе.

Как отметили в МИД РФ, Россия, как и все мировое сообщество, заинтересована в том, чтобы отношения между Индией и Пакистаном были добрососедскими.

"Это напрямую способствовало бы укреплению региональной стабильности и безопасности, развитию взаимовыгодных торгово-экономических связей", — говорится в сообщении.

В штате Джамму и Кашмир, единственном индийском штате, большинство населения которого составляют мусульмане, активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля.