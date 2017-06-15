Гутерреш назвал борьбу с терроризмом одним из главных приоритетов ООН

ООН, 15 июн — РИА Новости. Борьба с терроризмом и насильственным экстремизмом является одним из самых важных приоритетов ООН, заявил генеральный секретарь Антониу Гутерреш после принятия Генеральной Ассамблеей резолюции об учреждении контртеррористического управления.

"Генеральный секретарь приветствует принятие Генеральной Ассамблеей резолюции, которая поддержала предложение об учреждении контртеррористического управления", — сказал на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь считает борьбу с терроризмом и противостоянию насильственному экстремизму одним из самых высоких приоритетов ООН в реагировании на растущую угрозу миру и безопасности", — подчеркнул представитель главы всемирной организации.

Генеральная Ассамблея постановила учредить управление всемирной организации по борьбе с терроризмом, соответствующая резолюция была принята в четверг. С инициативой создания нового управления Гутерреш выступил еще в конце февраля. В новую структуру будут переведены из департамента по политическим вопросам офис по борьбе с терроризмом и целевая группа по борьбе с терроризмом и работающего в них в настоящее время сотрудников.