Турчинов обсудил с замгенсека НАТО сотрудничество Киева с альянсом

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обсудил с заместителем генесека НАТО Камилем Грантом конфликт в Донбассе и сотрудничество Киева с альянсом, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, во время встречи обсуждалась ситуация в Донбассе, "вопросы сотрудничества со странами-членами НАТО в военно-технической сфере и кибербезопасности, а также вопросы перехода на стандарты НАТО сектора безопасности и обороны Украины, в частности, ее оборонно-промышленного комплекса".

Турчинов отметил, что возобновление многостороннего военно-технического сотрудничества Украины со странами-членами альянса являются одним из главных приоритетов Киева.

По данным пресс-службы, Грант в свою очередь подчеркнул, что альянс "не оставляет без внимания" вопросы Крыма и Донбасса. По его словам, НАТО считает Украину одним из важнейших партнеров и очень оптимистично оценивает перспективы сотрудничества.