В Минске неизвестный сообщил о минировании банка

МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Звонок о минировании банка на проспекте Независимости в Минске поступил сотрудникам правоохранительных органов белорусской столицы, передает в четверг агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Минска Александра Ластовского.

"В настоящее время на проспекте Независимости в столице работают саперы. По всем признакам звонок о минировании ложный", — говорится в сообщении.

По данным агентства, неизвестный сообщил о минировании банка, но какого именно, не уточняется.