Подозреваемый в избиении депутата Рады найден мертвым в изоляторе

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Подозреваемый в организации нападения на журналистку, ныне депутата Верховной рады Украины от фракции "Народный фронт" Татьяну Черновол Олег Нетребко найден мертвым в изоляторе министерства внутренних дел, заявил пресс-секретарь замминистра юстиции Юрий Маслак.

Нетребко в январе был задержан в Минске, в мае его экстрадировали на Украину. Печерский районный суд Киева 13 мая арестовал его на два месяца.

В декабре 2013 года Черновол, ехавшая на своем автомобиле, была избита неизвестными, которые следовали за ней на всем пути из Борисполя в Киев. Милиция завела уголовное дело по статье "хулиганство", позже было возбуждено еще одно — по статье о нанесении тяжких телесных повреждений, которая предусматривает более суровое наказание. Трое преступников были задержаны и осуждены, еще двое подозреваемых, в том числе и Нетребко, были объявлены в розыск.