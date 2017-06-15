Россия продолжить участвовать в урегулировании на Ближнем Востоке

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Москва продолжит способствовать урегулированию кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, говорится в послании главы МИД РФ Сергея Лаврова участникам конференции Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки.

"Последовательно выступаем в поддержку суверенитета государств Азии и Африки, против вмешательства извне в их внутренние дела, продолжим способствовать их поступательному и динамичному развитию, урегулированию кризисов и конфликтов, в первую очередь в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, политико-дипломатическим путем", — говорится в послании, которое зачитал замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Лавров сообщил, что Россия заинтересована в улучшении координации действий стран в ООН, других международных организациях в целях поддержания глобальной и региональной безопасности и стабильности.