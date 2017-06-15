Никто не сможет усомниться в итогах выборов в США, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Никому не удастся поставить под сомнение итоги выборов в США, ссылаясь на внешнее вмешательство, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

"Никому, мне кажется, не удастся поставить под сомнение результаты этих выборов. Вместо этого те, кто проиграл, должны были бы сделать выводы из своей собственной деятельности, из того, как организована работа, а не искать причины на стороне", — сказал Путин.

Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" путем взлома компьютеров Национального комитета Демократической партии и последующего обнародования переписки. Россия неоднократно опровергала эти обвинения.

Четырехсерийный фильм Стоуна "Интервью Путина" показал на этой неделе американский телеканал Showtime.