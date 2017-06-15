Никто не сможет усомниться в итогах выборов в США, заявил Путин

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Никому не удастся поставить под сомнение итоги выборов в США, ссылаясь на внешнее вмешательство, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" путем взлома компьютеров Национального комитета Демократической партии и последующего обнародования переписки. Россия неоднократно опровергала эти обвинения.
Четырехсерийный фильм Стоуна "Интервью Путина" показал на этой неделе американский телеканал Showtime.