Глава СПЧ прокомментировал слова Путина об американской пропаганде

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Пропаганда США имеет глобальный характер, заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

В четверг президент РФ Владимир Путин во время "прямой линии" заявил о том, что в США выделяются прямые деньги пропаганду американских интересов во всем мире.

"Пропаганда, действительно, глобальна. Это безусловно", — сказал Федотов журналистам, комментируя высказывание Путина.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>