Трамп грамотно строил избирательную кампанию, считает Путин

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, избранный в ноябре, грамотно строил избирательную кампанию, основываясь на ожиданиях народа, хотя и "перегибал палку по многим вопросам", заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

"Судя по всему, народ Соединенных Штатов ожидает каких-то серьезных изменений. Это касается вопросов безопасности, это касается вопросов борьбы с безработицей и создания новых рабочих мест в стране. Это касается защиты традиционных ценностей, ведь в значительной степени Соединенные Штаты — это такая пуританская страна. В значительной степени. Во всяком случае глубинка Соединенных Штатов. Трамп и его команда очень грамотно выстроили свою избирательную кампанию. Они знали, точно понимали, где их избиратель, в каких именно штатах большее количество выборщиков. Я когда смотрел его предвыборные речи, я тоже думал: ну, он перегибает явно по некоторым вопросам. Но оказалось, что он прав. Он нашел те струны в душах людей, которые он смог затронуть", — сказал Путин.

Четырехсерийный фильм Стоуна "Интервью Путина" показал на этой неделе американский телеканал Showtime.