Путин: администрация Обамы мешает Трампу выполнить обещания

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Администрация Барака Обамы создала условия, чтобы новый президент Дональд Трамп не смог выполнить обещания, сказал президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

"Ну и что совсем уж плохо, насколько я себе представляю, уходящая команда насоздавала, наложила ему (Трампу — ред.) столько мин кругом и создала условия, при которых ему трудно выполнять свои обещания, данные народу. Но на самом деле мы не ждем ничего революционного", — сказал Путин.

Четырехсерийный фильм Стоуна "Интервью Путина" показал на этой неделе американский телеканал Showtime.