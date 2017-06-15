Путин: проигравшим выборы в США надо было извиниться перед избирателями

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Проигравшим выборы в США надо было извиниться, а не изображать Россию врагом, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

"Неустановленные хакеры вскрыли проблемы в Демократической партии, но они же ничего не соврали, ничего не скомпилировали, никого не обманули. А что руководительница исполнительного комитета или как он там называется в Демпартии подала в отставку, говорит о том, что она признала, что это правда. Поэтому хакеры здесь не при чем, это внутренние проблемы самих Соединенных Штатов. Эти люди, которые пытались манипулировать общественным мнением, должны были бы не создавать образ врага в лице России, а извиниться перед избирателями. Но они этого не сделали", — сказал Путин.

В другой части интервью российский президент уточнил, что Россия не имела отношения к действиям хакеров, которые взломали сервера Демократической партии.

Летом 2016 года глава национального комитета Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку после обнародования сайтом WikiLeaks деталей переписки партийного аппарата, которые выставляли его в неприглядном свете. Также хакеры проникли в системы других организаций Демократической партии, ответственные за проведение выборов на различных уровнях.

В октябре министерство внутренней безопасности и офис директора национальной разведки США заявили о причастности правительства РФ к хакерским атакам, совершенным ранее в 2016 году в отношении политических организаций Соединенных Штатов. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США не предъявляли.

После выборов Белый дом заявил, что в день голосования никакой повышенной хакерской активности не было. На выборах победил кандидат Республиканской партии Дональд Трамп, кандидат-демократ Хиллари Клинтон проиграла.

Четырехсерийный фильм Стоуна "Интервью Путина" показывает на этой неделе американский телеканал Showtime.