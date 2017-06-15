Путин: говорить о совместной работе на Курилах с Японией преждевременно

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия исходит из того, что совместная работа с Японией на Курильских островах возможна, но об этом говорить рано до решения территориального вопроса, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Мы исходим из того, что совместная работа на островах возможна, и мы к этому относимся так, что мы должны создавать благоприятные условия для решения территориальных проблем. Какую форму приобретут окончательные решения — мы пока не знаем. Но без создания соответствующих условий, которые должны выражаться в повышении обстановки доверия, сделать вообще ничего невозможно. Есть и отягощающие эту проблему вопросы, а именно вопросы обеспечения безопасности, в том числе и в этом регионе, обязательства Японии со своими союзниками. Это все очень тонкие вещи, которые требуют очень тщательного и взвешенного рассмотрения и проработки", — сказал Путин.

"В зависимости от того, как пойдет эта работа, будет принято окончательное решение. Говорить пока об этом преждевременно", — добавил президент.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>