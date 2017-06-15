КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал "поэтическим поединком" высказывания президентов Украины и России о стихах Лермонтова и Шевченко.

Президент Украины Петр Порошенко ранее поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом на торжественном мероприятии в Киеве. В своей речи политик процитировал строки поэта Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ". Президент РФ Владимир Путин ответил Порошенко на цитирование строк Лермонтова: пусть особо не расслабляется, "голубых мундиров" в ЕС, куда он ведет Украину, больше, чем в России.

"Новый тренд топ-дипломатии — поэтический поединок. Представляю, как в администрации Путина штудировали Шевченко в поисках ответа", — написал Кулеба на своей странице в Twitter в четверг.

Кроме того, Путин, комментируя цитирование Порошенко строк Лермонтова, отметил, что украинскому лидеру сначала нужно закрыть счета в офшорах, чтобы стать европейцем. В связи с этим Путин вспомнил примерные слова Тараса Шевченко, сказанные почти 170 лет назад: "Доборолась Украина до самого края и хуже ляхов распинают ее свои собственные дети". Также Путин похвалил Порошенко за знание русской классики, но посетовал, что тот цитировал стихотворение о "немытой России" не полностью.

Ранее строки Шевченко использовал в своей статье лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук. Так, в марте 2014 года, в день 200-летия со дня рождения Шевченко политик написал, что эта дата — прекрасный повод для осмысления того, что произошло на Украине в последнее время. По его мнению, стихи Шевченко в очередной раз заставляют задуматься над тем, как живут люди в новой Украине. "Смогли ли мы построить то государство, о котором мечтал великий Кобзарь, где нет угнетения и порабощения народа? Или пророческими стали его слова: "Доборолась Украина до самого края. Хуже ляхов свои дети ее распинают", написал Медведчук.

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