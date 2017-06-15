16:0315.06.2017
(обновлено: 16:04 15.06.2017)
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КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал "поэтическим поединком" высказывания президентов Украины и России о стихах Лермонтова и Шевченко.
Президент Украины Петр Порошенко ранее поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом на торжественном мероприятии в Киеве. В своей речи политик процитировал строки поэта Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ". Президент РФ Владимир Путин ответил Порошенко на цитирование строк Лермонтова: пусть особо не расслабляется, "голубых мундиров" в ЕС, куда он ведет Украину, больше, чем в России.
"Новый тренд топ-дипломатии — поэтический поединок. Представляю, как в администрации Путина штудировали Шевченко в поисках ответа", — написал Кулеба на своей странице в Twitter в четверг.
Кроме того, Путин, комментируя цитирование Порошенко строк Лермонтова, отметил, что украинскому лидеру сначала нужно закрыть счета в офшорах, чтобы стать европейцем. В связи с этим Путин вспомнил примерные слова Тараса Шевченко, сказанные почти 170 лет назад: "Доборолась Украина до самого края и хуже ляхов распинают ее свои собственные дети". Также Путин похвалил Порошенко за знание русской классики, но посетовал, что тот цитировал стихотворение о "немытой России" не полностью.
Ранее строки Шевченко использовал в своей статье лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук. Так, в марте 2014 года, в день 200-летия со дня рождения Шевченко политик написал, что эта дата — прекрасный повод для осмысления того, что произошло на Украине в последнее время. По его мнению, стихи Шевченко в очередной раз заставляют задуматься над тем, как живут люди в новой Украине. "Смогли ли мы построить то государство, о котором мечтал великий Кобзарь, где нет угнетения и порабощения народа? Или пророческими стали его слова: "Доборолась Украина до самого края. Хуже ляхов свои дети ее распинают", написал Медведчук.
За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.