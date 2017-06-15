В Сомали при нападении боевиков на ресторан погибли более 30 человек

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Число погибших в результате нападения боевиков на ресторан в столице Сомали Могадишо возросло до 31, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
Около 40 человек получили ранения, отмечает агентство. Ранее сообщалось о 18 жертвах.
Атака была остановлена утром в четверг, все пятеро нападавших были ликвидированы, передает агентство.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб". В Сомали "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году.