В Сомали при нападении боевиков на ресторан погибли более 30 человек

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Число погибших в результате нападения боевиков на ресторан в столице Сомали Могадишо возросло до 31, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Около 40 человек получили ранения, отмечает агентство. Ранее сообщалось о 18 жертвах.

Заминированный автомобиль в среду взорвался рядом с рестораном в центре сомалийской столицы. В этом же помещении находится гостиница, где проходит единственная дискотека в городе. После взрыва внутри заведения началась стрельба. Боевики забаррикадировались в отеле и взяли посетителей в заложники.

Атака была остановлена утром в четверг, все пятеро нападавших были ликвидированы, передает агентство.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб". В Сомали "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году.